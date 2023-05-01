صدور مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق في المجال السياحي بالجريدة الرسمية

الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين مذكرة التفاهم بين الحكومتين الأردنية والعراقية التي تنص على التعاون في المجال السياحي.



وتأتي المذكرة، تقديراً من الحكومتين للمصالح الأخوية المشتركة، ورغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وتأكيداً على أهمية تدعيم التعاون بينهما في مجال السياحة.



واتفق الطرفان على تنشيط الحركة السياحية والتبادل السياحي؛ للترويج لتاريـخ وثقافة البلدين، وتشجيع عمل الشركات ووكالات السياحة والسفر في البلدين على تنظيم رحلات سياحية، لجذب المجاميع السياحية في البلدين، وتقديم التسهيلات في إجراءات الدخول بمـا ينسجم مع التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين .



ونصت المذكرة على تسهيل تبادل الاشتراك بالمعارض والمؤتمرات والمهرجانات والأسواق السياحية التي تقام في البلدين، وتبادل المعلومات بالنشرات والمطبوعات والأفلام والمـواد الدعائيـة والإحصاءات السياحية بين الطرفين .

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