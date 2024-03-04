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الإثنين، 04-03-2024 07:07 ص

صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل العام اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اليوم صباح الاثنين.

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وبين الوريكات، أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان القادم، مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، ومشيراً إلى أن تحديد هذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.


وأشار الى أن هذا الصرف يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.

 




 

 


 

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