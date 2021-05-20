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الخميس، 20-05-2021 01:53 م

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط

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الوكيل الاخباري- استمعت محكمة صُلح جزاء عمَّان لشاهدتين جديدتين قدَّمتهما النِّيابة العامة في قضية نفاذ الاكسجين من مستشفى الحُسين الحكومي بمدينة السَّلط، ليرتفع عدد الشهود المُستَمع إليهم حتى الآن إلى 26 شاهدًا.

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وقالت الشَّاهدتان اللتان تعملان بقسم العناية المتوسطة لمصابي فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الجلسة العلنية 15 في القضية اليوم الخميس، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، إنه "لا مشاكل تُذكر حدثت خلال عملهما قبل يوم من الحادثة وحتى تسليم المناوبة لكادر آخر صباح يوم الحادثة في 13 آذار الماضي".


وأيدتا شهادتيهما اللتين أدليتا بهما أمام المدَّعي العام في وقت سابق، وأكدتا أنَّ "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في القسم الذي تعملان به بلغ وقت الحادثة 24 مريضًا، ويشرف عليهم ثلاث ممرضات".


ووجهت المحكمة ووكلاء الدِّفاع عن المتهمين والمدَّعي العام عدَّة أسئلة واستيضاحات، وقرَّرت المحكمة استكمال بقية شهود النيابة العامة ورفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.


وكانت المحكمة استمعت إلى 24 شاهدًا خلال 14 جلسة سابقة، بدأت في نيسان الماضي وبمعدل جلستين اسبوعيًا، ومن المتوقع أن يبلغ عدد شهود النيابة العامة الكلي 49، ثم ستبدأ المحكمة بالاستماع إلى بينات وكلاء الدِّفاع وشهودهم في القضية.


ونفذ الاكسجين من مستشفى الحُسين الحكومي بمدينة السَّلط صباح يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب ذلك بوفاة سبعة مواطنين، وتمَّ توجيه الاتهام بالتَّسبب بالوفاة مكرر سبع مرات لـ 13 شخصًا بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة والمستشفى.

 




 

 


 

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