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الإثنين، 31-10-2022 10:49 م

صُلح عمَّان تقرِّر حبس 4 أشخاص 3 أشهر بعد إدانتهم بالتحريض على خطاب الكراهية

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الوكيل الاخباري - أصدرت الهيئة القضائية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عصمت الرحامنة أحكامًا بالسَّجن وصلت إلى ثلاثة أشهر بحقِّ أربعة أشخاص بعد إدانتهم بجرائم التَّحريض على الكراهية وذم هيئة رسمية.

ودانت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، 4 أشخاص بتهمة ذمِّ هيئة رسمية بحدود المادة 191 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم لكل واحد منهم قرارا نافذا في الحال.

وقرّرت المحكمة عدم مسؤولية هؤلاء الأشخاص عن تهم أخرى أسندت إليهم من بينها القيام بعمل أو كتابة ينتج عنه اثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، وعدم مسؤوليتهم عن جرم تحقير رجال الأمن العام.

وكانت النيابة العامة قد حقَّقت مع عدد من الأشخاص وحولت قضاياهم إلى المحكمة التي توصلت إلى أحكامها والتي ستكون قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

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