صناعة الأردن: الدعم الملكي يدفع بقطاع المحيكات نحو المزيد من الاستثمارات

الوكيل الاخباري- عبر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، عن التقدير الكبير لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، واهتمامه ودعمه للقطاع، مؤكدا أن هذا يمنح الشركات العاملة دفعة قوية لمواصلة العمل وتوسيع الاستثمارات.

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وقال قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن افتتاح جلالة الملك خلال زيارته لمحافظة المفرق مصنعا لحياكة الأقمشة، تأكيد لحرص جلالته الدائم على الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ومتابعة إنجاز التوجيهات والرؤى الملكية على أرض الواقع.



وكان جلالة الملك قد استهل زيارته لمحافظة المفرق، بافتتاح شركة "بيا" لحياكة الأقمشة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، إحدى أكبر الاستثمارات في المحافظة، بحجم استثمار 149 مليون دولار.



ويعمل المصنع تحت مظلة شركة "الأزياء التقليدية"، وهي أكبر شركة مصنعة للمنسوجات في الأردن والشرق الأوسط، وسيعمل في المرحلة الأولى من المشروع 320 موظفا، منهم 120 أردنيا، فيما يتوقع أن توظف المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2025، نحو 850 موظفا إضافيا، منهم 300 أردني.