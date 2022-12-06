صناعة الأردن تبحث زيادة التبادل السلعي الزراعي مع لبنان

الوكيل الإخباري - بحث أعضاء من غرفة صناعة الأردن مع المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية، لويس لحود، زيادة عمليات التبادل السلعي الزراعية، ومستلزمات الزراعة بين الأردن ولبنان.

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وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في الغرفة، المهندس أحمد البس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللقاء جزء من سلسلة لقاءات لزيادة التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، لتحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري.



بدوره، أكد لحود اهتمام لبنان بتعزيز صادرات الأردن من المنتجات الزراعية ومستلزماتها إلى بلاده، لافتاً إلى أن القرب الجغرافي بين البلدين يعمل على تخفيض التكاليف على المزارع اللبناني وتأمين احتياجات لبنان من المنتجات الزراعية ومستلزماتها بأسرع وقت ممكن.



