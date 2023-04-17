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الإثنين، 17-04-2023 11:13 م

صناعة وتجارة المفرق تحرر 32 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق 32 مخالفة بحق محال تجارية ونتافات دواجن منذ بداية شهر رمضان المبارك وفقا للقائم بأعمال المديرية كمال أبو عاشور.

وقال أبو عاشور في تصريح صحفي، إنه تم مخالفة 12 نتافة دواجن لبيعها الدجاج بسعر أعلى من السعر الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة للدواجن خلال شهر رمضان لافتا إلى أنه تم تحرير 12 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للمستهلكين وكانت بحق نتافات دجاج في عدد من مناطق المحافظة.

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