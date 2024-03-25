"صناعة وتموين" المفرق تؤكد التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية

الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة المفرق، كمال أبو عاشور، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة تتعلق بعدم التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية وإعلانها للمستهلكين منذ بداية شهر رمضان المبارك .

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وأضاف أن المنشآت التجارية في المحافظة ملتزمة بالسقوف السعرية المعلنة، لافتا إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية الميدانية التي تنفذها كوادر المديرية مستمرة بوتيرة نشطة خلال شهر رمضان المبارك الأمر الذي سينعكس إيجابا على استمرارية التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية وعدم التلاعب بها.



وأكد أبو عاشور، أن جميع المواد التموينية بما فيها الأرز والسكر والزيوت والدواجن والخضار الفواكه واللحوم متوفرة بشكل كبير، وبأسعار ضمن الحد المعلن عنه.