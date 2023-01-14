صناعيون يدعون لدعم منتجاتهم عبر تخفيض تكاليف الإنتاج

الوكيل الإخباري - دعا صناعيون إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية والتصنيعية، التي تسهم بنحو كبير في ارتفاع تكاليف المنتجات النهائية، بما يرفع من تنافسية المنتج المحلي داخلياً وخارجياً، ويستقطب استثمارات جديدة، ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

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وقالوا إن تكاليف الطاقة والنقل والمياه وأجور الشحن، كلها مرتفعة، ما يستدعي إيجاد بدائل محفزة للشركات الصناعية وتقديم الدعم للمنتج الوطني لجعله أكثر تنافسية، من خلال مشاريع وطنية، في قطاعات الطاقة والنقل وغيرها، بهدف تخفيض تكاليف استخدامها في الصناعات المحلية.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي، أهمية العمل بتشاركية من أجل تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، والتي ترتكز على توفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة للتصدير.



وأشار جلالته إلى ضرورة التكاملية داخل القطاع وتحسين التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى للوصول لأهداف الرؤية الاقتصادية، فضلا عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي ستسهم في تسهيل بيئة الأعمال.



وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي، أنه حتى يصبح الأردن موقــع جذب دولي، سيتعين على المملكة الارتقاء بنحو كبيــر فــي عوامــل التمكيــن الأساســية فــي مجالات عدة، مثل ســهولة ممارســة الأعمـال، والبنيـة التحتيـة، وتنافسـية كلـف التشـغيل، وتوافـر مهـارات محـددة إلى جانـب مسـتويات عاليـة مـن الإنتاجية والقـدرة عـلى الابتكار والإبداع فـي عدد مـن القطاعـات الواعـدة المحفـزة للنمو، مثـل الصناعـة والتعدين والسـياحة والصناعـات الإبداعية.