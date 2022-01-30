صندوق استثمار أموال الضمان يدرس إنشاء فندق سياحي فئة 4 نجوم في العقبة

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، الأحد، إنّ الصندوق التقط رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة باتخاذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي ركز عليها. اضافة اعلان





وأضافت السقاف، لـ "المملكة"، أن مشاريع الصندوق التي أنجزت العام الماضي متفقة مع الرؤية والرسالة التي وجهها جلالة الملك للأردنيين اليوم.



وأوضحت أن موجودات الصندوق بلغت 12.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ بنمو 10% مقارنة في العام 2020؛ وبمعدل عائد 8.4%.



وأشارت، إلى أن الصندوق حقق دخلا بلغ 575 مليون دينار بنمو 13%.



وبينت، أن الصندوق ركز العام الماضي على مشاريع زراعية، حيث تم تأسيس مشروع زراعي تماشيا مع التوجهات الملكية بضرورة الاعتماد على الذات والأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث كلف المشروع 13 مليون دينار في منطقة المدورة على 25 ألف دونم.



وتابعت: "ستبدأ أول زراعة في المشروع قريبا".



وفيما يتعلق في مجال الطاقة، لفتت السقاف، إلى أن الصندوق أنشأ 3 محطات للطاقة المتجددة، حيث ستوفر على الضمان وفنادقها والفروع ومبنى الصندوق نحو 5 ملايين سنويا عند بدء العمل.



وفيما يتعلق بمجال السياحة، قالت: "لدى الصندوق استثمارات تزيد عن 250 مليون دينار بشكل مباشر في السياحة، حيث إنّ الصندوق باشر العام الماضي بإعادة تأهيل فندوق كراون بلازا البترا، وفندق انتر كونتيننتال العقبة للزيادة من قدرتها التنافسية".



وأضافت السقاف، أن الصندوق يدرس مشروعان وهما إنشاء فندق سياحي على الشاطئ في العقبة 4 نجوم، بالإضافة إلى أرض المثلثية وهي حوالي 123 دونما لإقامة ألعاب ترفيهية ومنتزهات ومقاهي للتماشى مع المسح السوقي لجذب سياحة أكثر للعقبة.



وبينت، أنه يوجد مشروع للبنية التحتية، حيث تم تأسيس شركة للبنية التحتية بالشراكة مع البنوك؛ وهو معني بدراسة المشاريع "كمشروع الناقل الوطني، والمدراس الحكومية، وأي مشاريع تطلقها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص".