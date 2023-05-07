الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 09:56 ص

صندوق الائتمان: لن يتم رفع الفوائد على المقترضين ولن تؤجل الاقساط قبيل عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة إنه لن يتم رفع الفوائد على المقترضين من العاملين والمتقاعدين، ولن يتم تأجيل اقساط القروض قبيل عيد الاضحى المبارك.

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وبين شحادة، في تصريحات لإذاعة جيش أف أم، أن هذا القرار يأتي بناء على التوجيهات المستمرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي بتوفير أفضل السبل وتسهيل جميع المعاملات المصرفية لرفاق السلاح العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد أنه مهما رفع البنك المركزي من نسب الفائدة فإن الصندوق ملتزم بنفس نسب المرابحة دون رفع للمقترضين الحاليين والجدد، وستبقى النسب البسيطة كما هي للتمويلات السكنية من 2.5 %- 3 % ومدة سداد تصل لغاية 15 سنة والتمويلات الشخصية من 3.75 %- 4 % ومدة سداد تصل لغاية 6 سنوات.

 

 




 

 


 

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