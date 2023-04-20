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الخميس، 20-04-2023 04:21 م

انخفاض السيولة المحلية 0.7% لنهاية شباط 2023 لتصل إلى 41.4 مليار دينار

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الوكيل الاخباري - انخفض حجم النقد المتدوال في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 6.4% ليصل إلى 5.8 مليار دينار، مقارنة بـ6.2 مليار دينار في نهاية شباط من عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

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وأظهرت البيانات انخفاض السيولة المحلية بنسبة 0.7% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 41.4 مليار دينار، مقارنة بـ 41.7 مليار دينار في شباط من العام الماضي.


في حين ارتفعت الودائع ضمن مفهوم السيولة في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 6.6% لتصل إلى 35.6 مليار دينار، مقارنة بـ 33.4 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وكذلك ارتفع صافي رصيد الموجودات المحلية للجهاز المصرفي، في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 10.6% لتصل إلى 35.4 مليار دينار، مقارنة بـ 32 مليار دينار، في نهاية شباط من العام الماضي.




 




 

 


 

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