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الجمعة، 28-01-2022 03:43 م

صندوق الزكاة يقدم مساعدات لأكثر من 10 آلاف أسرة خلال 48 ساعة

صندوق الزكاة


الوكيل الإخباري - قدم صندوق الزكاة، مساعدات طارئة عينية ونقدية، لأكثر من 10 آلاف أسرة محتاجة ومتضررة خلال 48 ساعة، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الجمعة.

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وقالت الوزارة إنها، ومن خلال مديريات الأوقاف في الأردن وصندوق لجان الزكاة، قدمت مساعدات عينية ونقدية للمواطنين المتضررين.


وأوضحت أن المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة تفوق قيمتها 300 ألف دينار، ووزعت مساعدات عينية بقيمة 200 ألف دينار (بطانيات، صوبات، وقود للتدفئة ... )، و100 ألف نقدي.


وشملت المساعدات أسر محتاجة ومتضررة في جميع محافظات وألوية المملكة، ووزعت من خلال لجان الزكاة البالغ عددها 197 لجنة زكاة.
واستقبلت مراكز الإيواء في عدد من المساجد أشخاصا تقطعت بهم السبل.
وفتحت جميع المساجد كمراكز إيواء منذ الأربعاء.


 




 

 


 

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