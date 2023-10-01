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الأحد، 01-10-2023 12:56 م

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، الأحد، على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات.

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وأقر المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد الخلايلة، أسماء 110 من المستحقات اللواتي انطبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية.


كما وافق المجلس على ترميم 8 منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.

 

 




 

 


 

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