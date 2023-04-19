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الأربعاء، 19-04-2023 01:31 م

رئيس هيئة الأركان يشارك مرتبات كتيبة حرس الحدود 8 مأدبة الإفطار

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الوكيل الاخباري- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الثلاثاء، مرتبات كتيبة حرس الحدود 8 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية مأدبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة العميد الركن محمد فلاح الزبون.

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واستمع الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في الكتيبة، والواجبات والمهام التي تنفذها.


ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات الكتيبة تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي وصلت إليها مرتبات الكتيبة.

 




 

 


 

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