الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

القبض على سيدة ظهرت مع اخرى بمقطع فيديو وهما تقومان بالسرقة في عمان

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الأربعاء، 12-04-2023 08:03 م

القبض على سيدة ظهرت مع اخرى بمقطع فيديو وهما تقومان بالسرقة في عمان

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ سيدة تقدّمت بشكوى للبحث الجنائي بتعرّضها للنشل وسرقة مبلغ 800 دينار منها أثناء وجودها داخل أحد المحال التجارية شمال العاصمة .اضافة اعلان


وبين ان ذلك ظهر وأكّده فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر امرأتين مجهولتين قامتا بالسرقة من داخل المحل.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارقتين وأُلقي القبض على إحداهما وهي من جنسية عربية والبحث جارٍ عن الأخرى. 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع وفي مثل هذه الأيام مع وجود اكتظاظ داخل المحال التجارية أخذ الحيطة والحذر أثناء التسوّق وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة والإبلاغ مباشرة عن أيّة سرقات أو محاولات سرقة عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) .

 




 

 


 

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