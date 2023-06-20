صور وفيديو .. تشييع جثمان الشهيد الطيار علي الحراسيس

الوكيل الإخباري - شيع المئات من الأردنيين ورفقاء السلاح في الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس، من مسجد جعفر الطيار بحي الطفايلة.

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واقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة ظهر اليوم، فيما توجه المشيعون الى مقبرة سحاب الاسلامية حيث سيوارى جثمانه هناك.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية، نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني و محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، ووري الثرى في مقبرة سحاب.



واستشهد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين.



















