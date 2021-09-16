ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الأغوار والجيزة

الوكيل الإخباري - ضبطت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه، بئر مخالف في الأغوار، وتمديدات خطوط رئيسية من بئر مياه لتزويد مياه بطريقة مخالفة لمزارع وبرك في منطقة الجيزة تسحب من حصص المواطنين مخصصة لغايات مياه الشرب، وإزالة الاعتداءات وصوبت الوضع وأعدت ضبوطات خاصة بالواقعتين.

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وشددت الوزارة، خلال حملة ضبط الاعتداءات التي تنفذها بالتعاون مع عدة جهات، أنه "لن تتهاون في القيام بواجبها"، مشيدة بجهود وتعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين.



وأكدت أن إجراءاتها مستمرة في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية.

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