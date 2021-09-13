الجيولوجيين تكشف لـ الوكيل 3 أسباب لظهور مياه بركة البحر الميت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور إنه لا يوجد قلق بشأن ظهور المياه الحمراء في بركة قرب البحر الميت مضيفا إلى أنها ظاهرة طبيعية.

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وكشف النسور لـ " الوكيل الأخباري " أنه يوجد 3 احتمالات لهذه الحالة الأول هو مياه كانت محفوظة في طبقة أرضية يتواجد بها أكاسيد حديد ومعادن أخرى اذابت هذه الأكاسيد وأخذت اللون الأحمر نتيجة حركة معينة.



وأضاف أن الاحتمال الثاني من الممكن أن تكون أحد أنواع الطحالب والبكتيريا التي تعشق البيئة الملحية تكونت مع ارتفاع درجات الحرارة وأخذت اللون الأحمر، منوها إلى أن الاحتمال الثالث من الممكن أن يكون بفعل بشري.