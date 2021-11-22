ضبط تاجري مخدرات في عمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار السموم المخدرة،حيث تعاملوا مع قضيتين للترويج والاتجار بالمواد المخدرة في جنوب العاصمة والبادية الوسطى .



ففي القضية الاولى فقد تابع العاملون في الادارة شخصين من من المشتبه بهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وقيامهما بعرضها للبيع داخل المملكة ، حيث جرى بعد التأكد من المعلومات تحديد مكان وجود الشخصين جنوب العاصمة وجرى القاء القبض عليهما اثناء قيامهما بنقل المواد المخدرة ، التي تبين بعد ضبطها انها عبارة عن 130 الف حبة مخدرة.



فيما جرى في القضية الثانية مداهمة احد تجار ومروجي المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الوسطى بعد جمع الملعومات التي أكدت حيازته لكمية من الحبوب المخدرة وقيامه بمحاولة ترويجها وبيعها داخل المملكة ، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 30 الف حبة مخدرة اضافة إلى سلاح ناري.

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