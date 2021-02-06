ضبط دواء مخالف يستخدم لعلاج حب الشباب

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية ضبطت دواءً مخالفا وغير مجاز من قبل المؤسسة يستخدم في علاج حب الشباب والتصبغات الجلدية تقدر كميته بمئات العبوات إضافة إلى مستلزم طبي غير مجاز من قبل المؤسسة تقدر كميته بالآلاف غير مصرح عنهما من قبل المستورد في أحد الساحات الجمركية.



وبين مهيدات في تصريح صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، السبت ، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية على مدى (24) ساعة، للتأكد من ان هذه المستحضرات مجازة من قبل المؤسسة و للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لاستيرادها وفحصها وبما يكفل مأمونيتها وصحة وسلامة مستخدميها.



وأشار مهيدات أن المؤسسة تحرص على صحة المواطن وسلامته وخصوصا فيما يتعلق بالدواء والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية وانها تسعى لتوفيرها بشكل آمن وفعال وضمن المواصفات والمعايير والشروط المطلوبة مؤكدا أن المؤسسة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار (24) ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبرتطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000‬‬.

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