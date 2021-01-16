الحكومة : لن نكمل الفصل الدراسي الثاني في هذه الحالة

الوكيل الاخباري -

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كشف وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عن وضع مجموعة معايير تحدد فتح القطاعات أهمها المعيار الصحي لأن حماية صحة المواطن هي الأولوية القصوى.وأضاف في تصريحات لقناة المملكة "لا بد من وضع إجراءات تتعلق بحماية الطلبة والمعلمين والإداريين، وفيما يتعلق بالمدارس هناك مجموعة من الأطر الناظمة لعودة المدارس، أولها أن العودة ستكون بالتدرج عبر 3 مراحل".وتبدأ المرحلة الأولى رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة التوجيهي في 7 شباط/فبراير، لكنها ستكون عودة "استثنائية" وترافقها جملة من الإجراءات الصحية والاشتراطات والبروتوكولات، وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين.وخلال الأسبوعين سيكون هناك تقييم يومي على مستوى المدرسة الواحدة، وبعد الحصول على حصيلة التقييم في نهاية الأسبوع الثاني سيكون هناك تقرير متكامل يتعلق بمدى الالتزام العام بالبروتوكول والشروط الصحية مع مراعاة الحالة الوبائية.وأشار إلى وجود معيارين اثنين، وهما مدى الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تم تطويره من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، والذي يحدد جميع الاشتراطات التي تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.وفي وقت سابق قال وزير الصحة نذير عبيدات، بشأن عودة الطلبة إلى الانتظام بالدراسة وجاهيا في المدارس في الفصل المقبل، "إذا حافظنا على الوضع الوبائي سوف نكمل الفصل، وعند عدم الالتزام هناك خطورة".