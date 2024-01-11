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الخميس، 11-01-2024 10:10 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 150 كم على طريق البحر الميت

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الوكيل الإخباري - ضبطت الدوريات الخارجية سائق مركبة يقود بسرعة 80-150 كلم / ساعة ضمن اختصاص دوريات الشونة باتجاه البحر الميت وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم  بحقه .

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كما وضبطت الدوريات سائق مركبة غير مرخص بمنطقة الحسا، وتم تسليمه إلى المركز الأمني .


بدوره قال مندوب إدارة السير المركزية، إنه و منذ ساعات الصباح الأولى تم تعزيز الرقابة المرورية في كافة المواقع في ظل ما تشهده المملكة من حالة لعدم الاستقرار الجوي وتساقط للأمطار وتشكل للضباب .

واكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب وبممرات وجسور المشاة عند عبور الشارع، مضيفاً بأن على سائقي الشاحنات ضرورة تثبيت الحمولة واستعمال الدرجة الأولى من الإضاءة عند تشكل الضباب .


 




 

 


 

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