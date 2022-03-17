السير تكشف أبرز المخالفات الخطرة وتحذر من ارتكابها

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير في مديرية الأمن العام من المخالفات الخطرة على الطرق والتي قد تؤدي إلى وقوع وفيات.

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وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن من أبرز المخالفات الخطرة على الطرق هي السرعات العالية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم ترك مسافة أمان وخاصة مع الحركة المرورية النشطة إلى جانب قطع الإشارة الحمراء والانشغال على الهاتف أثناء القيادة وكذلك اتخاذ مسرب خاطئ والسير فيه.

وأضافت أن جميع طرق المملكة ومداخل العاصمة عمّان تشهد في هذه الأثناء حركة مرورية نشطة.



