ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالزرقاء

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء خلال جولاتها الرقابية والميدانية اليومية في الوسط التجاري بالزرقاء اليوم الاثنين، 673 عبوة من صبغات وشامبوهات وعبوات أوكسجين الشعر وكريمات البشرة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

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وقال مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة، إن هذه العبوات جرى اتلافها حسب الأصول وتوجيه انذارات خطية لأصحاب تلك المنشآت التجارية، مشيراً إلى أن تلك المنشآت في حال تكرار بيع مواد منتهية الصلاحية، ستغلق ويحول أصحابها للمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم عن تلك الممارسات.



ودعا الرواحنة المواطنين لقراءة بطاقة البيان لأي منتج سواء أكان غذائياً أوغير غذائي، والتأكد من تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ومكان التخزين من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.



