الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

الحكومة توافق على تمديد إعفاء تذاكر من الضريبة

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب الى 53 قرش للكيلو - وثيقة

الجمارك تُطلق مشروعا يعنى بالاستيراد والتصدير

صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

الأمن يوضح حول فيديو الاحتفال بالأسلحة النارية

الأحد، 12-06-2022 02:47 م

ضبط 11 متسولا منهم 7 أحداث في جسر الملك حسين

متسولين


الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 11 متسولا 7 منهم من فئة الأطفال الأحداث في جسر الملك حسين.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن هؤلاء الأشخاص ضبطوا بجرم التسول، حيث يتم استجداء المال من القادمين والمغادرين في جسر الملك حسين، ولدى تدقيق بيانات المضبوطين وأسرهم، تبين أن لديهم رواتب شهرية تتراوح ما بين 450 إلى 600 دينارا فضلا عن امتلاك مركبات نقل (مشتركة وشحن وسيارات).

اضافة اعلان

 

وأضافت أنه جرى تسليم البالغين إلى المركز الأمني وفق الأصول من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما تم تحويل المتسولين الأحداث الى مركز رعاية وتأهيل الاحداث المتسولين بموجب مذكرة قاضي الأحداث ليصار الى تقديم خدمات الحماية والرعاية لهم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم أي أموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وأمانة عمان والبلديات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء إلى صورته.


ودعت المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات تسول عبر الأرقام التالية : 


واتساب ٠٧٨٠٧٧٧٦٦٠ 
واتساب ٠٧٩٠٧٧٧٦٦٠ 
واتساب ٠٧٧٠٠٤٤٠٣٣ 
الخط الساخن٠٧٩٨٥١٨٢٧٤

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0247

العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا على منصة تشغيل

001

المعايطة للشباب: الأحزاب هي الطريق للعمل السياسي

62022109301334519982

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

HM-King-PMs-18-1

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

IrbedElectricity

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

بشر-الخصاونة

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

أخبار متعلقة
IMG_0210 - Copy

شكاوى من انتشار التسول في الجيزة

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحبس 3 أشهر لشخص اختلق خبر بيع لحوم حمير للأردنيين

280057_51_1598777469

العقبة: انطلاق مشروع معلومة

الااا

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

627e003e6bf00

8050 مقترعا حتى الساعة السادسة والنصف في انتخابات مجلس نقابة المهندسين

1652457650612

الأمانة تعرض تجربتها بضبط ناقلات الأمراض بالمؤتمر العلمي المتخصص بإدارة المنشآت