ضبط 11 متسولا منهم 7 أحداث في جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 11 متسولا 7 منهم من فئة الأطفال الأحداث في جسر الملك حسين.



وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن هؤلاء الأشخاص ضبطوا بجرم التسول، حيث يتم استجداء المال من القادمين والمغادرين في جسر الملك حسين، ولدى تدقيق بيانات المضبوطين وأسرهم، تبين أن لديهم رواتب شهرية تتراوح ما بين 450 إلى 600 دينارا فضلا عن امتلاك مركبات نقل (مشتركة وشحن وسيارات).

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وأضافت أنه جرى تسليم البالغين إلى المركز الأمني وفق الأصول من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما تم تحويل المتسولين الأحداث الى مركز رعاية وتأهيل الاحداث المتسولين بموجب مذكرة قاضي الأحداث ليصار الى تقديم خدمات الحماية والرعاية لهم.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم أي أموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وأمانة عمان والبلديات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء إلى صورته.



ودعت المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات تسول عبر الأرقام التالية :



واتساب ٠٧٨٠٧٧٧٦٦٠

واتساب ٠٧٩٠٧٧٧٦٦٠

واتساب ٠٧٧٠٠٤٤٠٣٣

الخط الساخن٠٧٩٨٥١٨٢٧٤