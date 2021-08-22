ضبط 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة بمركبة شحن- صورة

الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي أنه وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الامن العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة فقد تابعت كوادر إدارة مكافحة المخدرات معلومات واردة حول محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية وبواسطة إحدى مركبات الشحن .



واضاف السرطاوي أنه ومن خلال جمع ومتابعة المعلومات الواردة فقد تم تحديد مركبة الشحن وموعد وصولها وتم التنسيق مع الجهات الجمركية والأمنية داخل المعبر وضبطت المركبة فور دخولها للمعبر الحدودي .



وبين الناطق الإعلامي أنه تم ضبط سائق المركبة وهو من جنسية عربية، إذ جرى تفتيش المركبة ليعثر داخلها على جرة غاز اشتبه بأمرها وبتفتيشها تبين أنها معدة لإخفاء المواد المخدرة داخلها وبعد فتحها عثر على 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة داخلها .

اضافة اعلان



وتابع السرطاوي أنه بعد التوسع في التحقيق حددت هوية مواطن قام بالترتيب لاستلام تلك المواد المخدرة وجرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه واحيلت القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة .



