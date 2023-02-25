ضبط 22 اعتداء على مصادر المياه في وادي السير والقطرانة ولواء فقوع

الوكيل الاخباري- استكمالا للحملة التي تنفذها أجهزة الدولة في مختلف مناطق المملكة بهدف التأكيد على فرض سيادة القانون وتنفيذا للخطط الحكومية الرامية الى منع أي اعتداء على مصادر المياه في المملكة بالشراكة والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات التنفيذية الأمنية والمدنية والمجلس القضائي والادعاء العام ، نُفذت حملة في مناطق وادي السير والقطرانة ولواء فقوع من قبل كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية والاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الحفر بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وبإسناد ومتابعة فاعلة من وزارة الداخلية وكوادر مديرية الامن العام وقوات الدرك والأجهزة الأمنية المختلفة وبمشاركة كوادر مجموعات الدفاع المدني والامن الوقائي والبحث الجنائي والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة يومي الأربعاء والخميس الموافق 22 و23 شباط 2023 حملة لضبط الاعتداءات على مصادر المياه اسفرت عن ضبط وإزالة 22 اعتداء على مصادر المياه حيث تم ازالتها جميعا وتوقيف احد المعتدين المطلوبين وايداعه للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



واوضحت سلطة المياه ان اسنادا متواصلا من مختلف الأجهزة الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية لمنع أي اعتداء على مصادر المياه بمشاركة مختلف الوزارات والجهات الرسمية تحقق نتائج ايجابية وفاعلة وان الحملات المتواصلة ستطال جميع المعتدين في جميع المناطق وان سيادة القانون لن تستثني منطقة او مكان من هذه الحملة مناشدة جميع المواطنين المبادرة الى الإبلاغ عن اعتداءات المياه أولا بأول بسرية على الخط الساخن المأمون 5600180 وانها ملتزمة بالوفاء بكافة احتياجات المواطنين لكافة الاستخدامات في جميع المناطق بكميات مياه كافية وبنوعية جيدة وفق المواصفة الأردنية لمياه الشرب التي تراعي الصحة العامة ، منوهة الى الضرر والتأثير الكبير لهذه الاعتداءات في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين في مختلف المناطق كون المعتدين يسحبون من حصص المواطنين والمناطق ، داعية الجميع الى عدم شراء المياه من مصادر غير مرخصة قانونيا لمختلف الاغراض حتى لا يقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب المادة 30 من قانون سلطة المياه وتعديلاته .

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وبينت سلطة المياه انها تنفذ برنامجا متواصلا لإزالة جميع الاعتداءات من خلال حملات امنية بالشراكة مع وزارة الداخلية وبإسناد من الامن العام والأجهزة الأخرى من خلال كوادرها العاملة لازالة الاعتداءات حيث تم ضبط وتوقيف احد المعتدين في منطقة وادي السير الذي تكرر اعتداءه على مصدر مائي يزود المنطقة من خلال الحفر اسفل المصدر وسحب خطوط من المصدر المائي الى داخل منزله وتركيب مضخات كبيرة عدد (6) بقدرات عالية لتعبئة صهاريج المياه بطريقة مخالفة خلال وقت قصير ومصادرة المضخات وتوقيف المعتدي ، وفي منطقة القطرانة تم ضبط 13 اعتداء على خطوط رئيسية منها 12 اعتداء تزود منازل من خلال سحب خطوط اليها لمسافات لتزويد المنازل على مدار الساعة ، وفي منطقة لواء فقوع / الكرك تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تسحب المياه بطريقة مخالفة ، حيث تم اعداد الضبوطات مع الجهات المعنية في كل واقعة والتحقيق جار لضبط الفاعلين واحالتهم للقضاء .



