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الإثنين، 24-10-2022 04:25 م

ضبط 23 تصريح عمل منتهية الصلاحية في العقبة

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الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية الرقابة والتنفيذ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع مديرية شرطة العقبة، 23 تصريح عمل منتهية الصلاحية، وذلك ضمن حملة تفتيشية نفذتها اليوم الاثنين على تصاريح العمالة الوافدة في مدينة العقبة.

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وأكد مدير الرقابة والتنفيذ في سلطة العقبة، المهندس عبدالله فيصل، حرص السلطة على اتخاذ الإجراءات كافة التي تساهم في تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن كوادر قسم تفتيش العمل في السلطة تقوم بحملات تفتيشية يومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط وتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المنطقة الاقتصادية.


ودعا فيصل أصحاب العمل والعمالة الوافدة المبادرة إلى تصويب أوضاعهم لتلافي المخالفة وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية وجزائية بحقهم.

 




 

 


 

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