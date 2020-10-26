ضبط 23 عاملا وافدا يعملون بتصاريح منتهية

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة العمل، خلال حملة تفتيشية، 23 عاملا وافدا من جنسيات مختلفة، مخالفين لأحكام قانون العمل ويعملون بتصاريح منتهية في وسط البلد في العاصمة، ويعملون في مهن مغلقة ومحصورة بالأردنيين، حيث أوضحت الوزارة أنه سيتم "اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج الأردن".

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وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، أطلق حملة تفتيشية شاملة تنفذها كوادر التفتيش في الوزارة في العاصمة والمحافظات، لضبط سوق العمل والحد من التجاوزات فيه، ولضبط المخالفين من العمالة الوافدة الذين يزاحمون الأردنيين في مهن مغلقة، وللتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأوامر الدفاع.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية في يومها الأول نفذت 131 زيارة رصدت خلالها 11 مخالفة لأمر الدفاع رقم (11)، مؤكدا أن الحملة مستمرة بشكل يومي، وهي تكثيف للجولات الدورية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة في العاصمة وباقي المحافظات.



ودعا منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة التقيد بأوامر الدفاع، خصوصاً تلك التي تنص على ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وصحة العاملين والمواطنين الذين يتعاملون مع هذه المنشآت.



