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السبت، 03-09-2022 11:41 ص

190 سائحا يصلون العقبة بأولى الرحلات القادمة من التشيك

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الوكيل الإخباري - حطت في مطار الملك حسين الدولي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، أولى الرحلات السياحية الجوية المنتظمة قادمة من مدينة براغ في جمهورية التشيك، وتقل على متنها 190 سائحا.

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وأعلن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، انطلاق موسم السياحة الشتوي مع وصول الرحلة الأولى من الطيران المنتظم منخفض التكاليف إلى المطار، لافتا إلى أن هذا الموسم شهد انطلاقة لافتة، وذلك بناء على قراءة حقيقية للحجوزات المسبقة والمبرمة بين شركات ومكاتب السياحة والسفر مع فنادق العقبة بمختلف التصنيفات.


وأعرب عن أمله باستعادة القطاع السياحي عافيته التي أنهكت منذ تفشي جائحة كورونا في آذار 2020، خصوصاً مع بدء عودة السياح على متن الطيران منخفض التكاليف.

 


 




 

 


 

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