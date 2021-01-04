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الإثنين، 04-01-2021 05:49 م

ضبط 39 عاملاً وافداً مخالفا داخل السوق المركزي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - ضبطت فرق تفتيش وزارة العمل، اليوم الاثنين، في السوق المركزي للخضار، 39 عاملاً وافداً يعملون بطريقة مخالفة في مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه داخل السوق بواسطة العربات الصغيرة.
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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في السوق جاء بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة داخل السوق والمنطقة المحيطة به منذ مطلع الأسبوع الماضي وبعد فتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق.

وأشار إلى أن مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه بالعربات الصغيرة داخل السوق المركزي حصر للأردنيين وغير مسموح للعمالة الوافدة العمل بها، مشيرا إلى ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي جرى ضبطها منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى اليوم إلى 159 عاملاً وافداً.

 




 

 


 

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