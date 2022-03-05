ضبط 4 مروجي مخدرات بحوزتهم 16 كف حشيش وألفي حبة مخدرة بمداهمة أمنية في البادية الشمالية

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه واستمرارا ‏للحملة الأمنية التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات والإدارات الأخرى المساندة لها لضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة اتجارا وتهريبا وحيازة فقد نفذت اليوم قوة أمنية مشتركة حملة امنية ضمن اختصاص البادية الشمالية داهمت خلالها مواقع عدد من الأشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات بعد جمع المعلومات حولهم والتأكد من نشاطهم الجرمي. اضافة اعلان





وأكد ‏الناطق الإعلامي أن الحملة أفضت ‏لإلقاء القبض على أربعة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة من بينهم شخص من جنسية عربية وضُبط بحوزتهم 16 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة وكميات من مادة الكريستال المخدرة وثلاثة أسلحة نارية.







