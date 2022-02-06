مكافحة المخدرات تحبط تهريب مليون حبة مخدرة على أحد المعابر وتضبط 3 أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي اطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتين نوعيتين للاتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة. اضافة اعلان





ففي القضية الأولى وفي احد المعابر الحدودية وبعد متابعة معلومات حول قيام شخصين بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل احدى مركبات الشحن جرى ضبط المركبة اثناء محاولة دخولها للمملكة وبتفتيشها عُثر داخل ثلاثة إطارات على مليون حبة مخدرة أُخفيت داخلها والقي القبض على شخصين تورطا بالقضية.



وفي القضية الثانية فقد تعاملت كوادر مكافحة المخدرات مع معلومات وردت اليهم حول قيام ثلاثة اشخاص في محافظة الزرقاء بحيازة كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بهدف الاتجار بها وترويجها.



وتمت متابعة المعلومات وبعد التأكد منها ومن مكان تخزين الحبوب المخدرة جرت مداهمة الأشخاص الثلاثة والقاء القبض عليهم وبتفتيش المكان عثر على 30 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل أكياس بلاستيكية لأدوية لعلاج الطيور.



وأُحيلت القضيتان والأشخاص المضبوطين لمحكمة أمن الدولة.







