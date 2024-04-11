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الخميس، 11-04-2024 04:46 م

وزيرة التنمية تتفقد عددا من دور الرعاية التطوعية بمناسبة عيد الفطر السعيد

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الوكيل الإخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال جولة ميدانية قامت بها، اليوم الخميس، عددا من الجمعيات والدور التي تُعنى بخدمات الرعاية والإيواء التطوعية للأطفال الأيتام، وكبار السن، بمناسبة عيد الفطر.

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واستهلت بني مصطفى الجولة بزيارة جمعية رعاية اليتيم في عمان، واطلعت على واقع ومستوى الخدمات المقدّمة للأطفال الأيتام فيها.


وقالت، إن هذه الزيارة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تأتي لمعايدة الأطفال والمنتفعين بمناسبة العيد، وانطلاقًا من دور الوزارة في توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم في المناسبات كافة، على مدار العام.


وبيّنت بني مصطفى، أن الوزارة دأبت على مشاركة فرحة العيد مع المنتفعين في دور الأيتام وكبار السن، مؤكدة حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الاهتمام بهذه الفئة العزيزة.


وأضافت، أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحسين الخدمات لهذه الفئة، من خلال الدور التابعة لها، وكذلك الدور التي يديرها ويشرف عليها القطاع التطوعي، الذي يشكل رديفًا وشريكًا للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية.


وتطرقت، إلى أهمية تقديم خدمات الرعاية للأطفال المنتفعين فيها، وفقاً لأعلى مستويات معايير الممارسات الفضلى، وبما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للوزارة في هذا المجال.


وقدّمت بني مصطفى خلال الجولة التي شملت زيارة دار مثابة الإيمان لرعاية الأيتام، وجمعية دارات سمير شما لكبار السن، التهاني والهدايا لمنتفعيها بمناسبة العيد، كما استمعت إلى استعراض لأهم البرامج المقدمة فيها.

 




 

 


 

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