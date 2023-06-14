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الأربعاء، 14-06-2023 10:54 ص

طرح عطاء لتأهيل طريق عجلون - جرش

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الوكيل الإخباري - طرحت الحكومة عطاء لإعادة تأهيل طريق يربط محافظتي عجلون مع جرش، وذلك ضمن المرحلة الأولى في مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور.

ودعت دائرة العطاءات الحكومية في وثيقة، "المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الأولى بموجب شهاد تصنيف سارية المفعول" للتقدم للعطاء.

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وأشارت الوثيقة إلى أن عدم قبول عرض المناقصة في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.


ويتضمن العمل في المشروع، وفق الوثيقة، "تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق عجلون - جرش"، حيث يبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 500 دينار غير مستردة.

 




 

 


 

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