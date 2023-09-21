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الخميس، 21-09-2023 11:27 ص

طائرتان سياحيتان تحطان في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة

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الوكيل الإخباري- حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، أمس الأربعاء، طائرتا سياح عارضة ضمن كبرى الشركات الهنغارية والرومانية، بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن قدوم الطائرات سيدشن جسرا جويا سياحيا خلال الموسم الشتوي، لاستقطاب 6748 سائحا إلى الأردن.


وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح للمملكة من خلال الطيران العارض خلال العام الحالي، مبينا أن المملكة استقبلت منذ بداية العام 149 طائرة عارضة، تحمل ما مجموعه 19.3 ألف سائح أجنبي.


وأشار إلى أن استقبال السياح في العقبة وانطلاقهم منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية.


وبين أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي.


ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينا أن هذه الرحلات السياحية من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من أوروبا.


وتابع عربيات، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد، من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمّان والعقبة وبقية المناطق السياحية في الأردن.

 




 

 


 

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