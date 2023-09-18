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الإثنين، 18-09-2023 12:59 م

طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

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الوكيل الاخباري - ناشدت الطالبة جوري الزعبي "7 سنوات" الجهات المعنية والمختصة لتركيب شواخص مرورية وعمل ممر للمشاة أمام مدرسة "جميلة ابو باشا الأساسية المختلطة".

وبالتنسيق من قبل العقيد رائد العساف مدير المعهد المروري وبلدية اربد وإدارة السير وأصحاب العلاقة، تمت الإستجابة لمناشدة الطالبة جوري لدراسة الوضع المروري عن المدرسة وبوشر التنسيق لإعطاء محاضرات توعوية للطلبة حول الاستخدام الامن والسليم للطرق .

وبتوجيه من رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي لمديرية المرور، تم تعزيز الموقع بمطبات وهمية وممر مشاة وتركيب شواخص مرورية ارشادية في الموقع .

وعبرت الطالبة جوري عن سعادتها لاقامة ممر مشاة أمام مدرستها ، حفاظا على سلامتها وزملائها .

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