طبيب : كورونا تحول الى مرض خفيف

الوكيل الاخباري -

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قال استشاري تشخيص الأمراض النسيجية والسريرية الدكتور حسام أبو فرسخ إن فيروس كورونا دخل مرحلة الشيخوخة فعليا وتحول الى مرض خفيف.واستند أبو فرسخ عبر منشور اليوم الأحد إلى 3 منحنيات تقول القصة كاملة عن سلالة دلتا الهندية الأكثر انتشارا فى بريطانيا الآن على حد تعبيره.أما المنحنى الأول للحالات الجديدة يبين زيادة كبيرة عن المعدل الطبيعي فيما يكشف المنحنى الثاني أن الحالات التي احتاجت الدخول للمستشفى كانت في أقل عدد لها، فيما كانت أعداد الوفيات في أقل أوقاتها وفق المنحنى الثالث.وخلص أبو فرسخ إلى أن سلالة دلتا تسبب عدد حالات أكثر، ولكن لا يتعدى خطرها الآن خطر الإنفلونزا العادية والوفيات فيها لا تزيد عن 3 حالات بالألف على أحسن تقدير.