طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي

الوكيل الإخباري - طرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء يتضمن إنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي في محافظة العاصمة بمساحة إجمالية تبلغ 890 م2 شاملا لجميع الأعمال والأعمال الخارجية.

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واستكملت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزا صحيا ورفعت كفاءة 150 مركزا آخر توزعت على مختلف مناطق المملكة، من أصل 670 مركزا صحيا قائما في المملكة؛ منها 120 مركزا شاملا.



ودعت الدائرة المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الثالثة والرابعة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول، وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة سحب الدعوة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) اعتبارا من الأحد المقبل.



وأوضحت أن رقم دعوة العطاء حسب نظام الشراء الإلكتروني الأردني هو: (JONEPS) (00-2023001287)، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.



ولفتت إلى أن ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 300 دينار أردني غير مستردة، ويتم دفع ثمن نسخة وثيقة الشراء من خلال تطبيق eFAWTEERcom أو من خلال تطبيقات البنوك للدفع الإلكتروني، مبينة أن آخر موعد لدفع ثمن وثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساء ليوم الأحد الموافق الـ 24 أيلول 2023.



وبينت أنه تم تحديد موعد الزيارة الميدانية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة يوم الاثنين الموافق 25 أيلول عند الساعة الـ 10 صباحا، حيث يكون التجمع في مكتب مدير مديرية دراسة الأبنية/ وزارة الأشغال العامة والإسكان.



وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الإيضاح بشأن وثائق الشراء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 أيلول، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات تصل بعد هذا التاريخ على أن تقدم طلبات الإيضاح من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) فقط.

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