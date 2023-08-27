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الأحد، 27-08-2023 04:54 م

طرح عطاء مخطط شمولي لإعادة تأهيل مستشفيات البشير

مستشفى البشير (2)


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الوزارة طرحت ولـ "أول مرة" عطاء المخطط الشمولي لمستشفيات البشير؛ لإعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل.

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وأضاف أن الوزارة وضعت خطة كاملة للتوسع، إضافة إلى تحديد أبنية سيتم إنشاؤها للعلاج والخدمات المرافقة والتوسع في وحدات التدريب.


وتوقع الهواري أن يضيف القطاع الصحي في السنوات السبع المقبلة ألفي سرير جديد من مختلف القطاعات (مدني، وعسكري، وخاص).


وقال، إن الوزارة اجتمعت مع وزارة الأشغال العامة للسير بإجراءات طرح عطاء مشروع مستشفى مأدبا الجديد بطاقة استيعابية 400 سرير، ومستشفى جديد بسعة 330 سريرا على طريق المطار بتمويل من الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يضم مستشفى أطفال متخصص وعيادات خارجية.


ولفت النظر إلى البدء بإنشاء مستشفى عسكري جديد في محافظة الزرقاء بسعة 400 سرير، إضافة إلى إنشاء مستشفى عسكري آخر في معان بسعة 150 سريرا.

 

المملكة

 




 

 


 

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