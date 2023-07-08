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السبت، 08-07-2023 06:05 ص

طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لعلوم الأرض والإسلامية

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الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة اليوم التقدم للامتحان في يومه الثالث ولكافة الفروع بواقع جلستين صباحية ومسائية.اضافة اعلان



ويتقدم للامتحان في الجلسة الأولى التي تبدأ الساعة العاشرة صباحاً 85325 ، بينما يتقدم في الجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً 4378 طالبا وطالبة.


ويتقدم الطلبة غداً في الفرع العلمي للامتحان في مبحث علوم الأرض والبيئة وطلبة الفرع الأدبي الفترة الصباحية مبحث العلوم الإسلامية والفترة المسائية مبحث الثقافة المالية وطلبة الفرع الشرعي لمبحث النظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات، وطلبة الفرع الصناعي مبحث الرسم الصناعي، وطلبة الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج الحيواني وطلبة الفرع الفندقي لمبحث الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث الإدارة والسلامة المهنية.

 




 

 


 

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