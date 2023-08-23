طلبة "الشامل" ينهون اليوم امتحاناتهم النظرية

الوكيل الاخباري - يختتم طلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023، الأربعاء، امتحاناتهم النظرية، والتي بدأت في 16 من آب/ أغسطس الحالي.

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وتقدم للامتحان، قرابة 6724 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 82 برنامجاً دراسياً، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني.



وقال العجلوني إن الطلبة تقدموا للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ(95) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 27/7 وحتى 6/8/2023م، وتقدم إليها 4977 طالبا وطالبة.



وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية، وكذلك أسماء الطلبة الذين يحق لهم التجسير تنافسيا في الجامعات الأردنية الرسمية، في النصف الأول من شهر أيلول المقبل بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

