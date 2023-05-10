الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 09:22 ص

طلبة مدارس أردنية يفوزون بمسابقة للروبوتات في قطر

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الوكيل الاخباري - حصل طلبة في مدارس أكاديمية الحضارات العالمية على المرتبة الأولى في البطولة العربية الرابعة عشر للروبوت، والتي حصل عليها للمرة الثالثة على التوالي والمنعقدة في دولة قطر بمشاركة ما يزيد عن 190 فريق من مختلف الدول العربية.

ومن جهته هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة فريق مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ الطفيلة، (Royal Team) الفائز بالمركز الأول كأفضل برمجة للروبوت، والمركز الرابع في تحديات الروبوت، وذلك في البطولة العربية الرابعة عشر للروبوت والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الدكتور محافظة حرص الوزارة على توفير البيئة الحاضنة في المدارس لتمكينها من الكشف عن المواهب وصقلها بما يضمن استمراريتها وتطورها وتحقيق الإنجازات في المسابقات المحلية والدولية. 

وأثنى على جهود الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور التي ساهمت في توفير البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذه الإنجازات.

يذكر أن الفريق يتألف من الطلبة بشار السوالقة ومعتز القيسي وجاد شداد وعرار القطاميين، والمدربان المهندس أحمد القوابعة وأمين المسيعديين.

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