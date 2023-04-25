عودة دوام المدارس من الثامنة صباحا ولغاية الثالثة ظهرا

الوكيل الاخباري - عممت وزارة التربية والتعليم، على مديرياتها، بعودة دوام المدارس لطبيعته اعتبارا من الثلاثاء، لتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحا، وينتهي الدوام الساعة الثالثة ظهرا.

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ووفق التعميم، فإن الحصة الأولى في مدارس الفترة الواحدة تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (45) دقيقة.



وستبدأ الحصة الأولى لمدارس الفترتين في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تبلغ مدة الحصة الصفية في هذه المدارس 40 دقيقة على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية المسائية عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.

