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الخميس، 20-04-2023 03:50 م

تربية مادبا تناقش الخطة التطويرية

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الوكيل الإخباري- ناقشت مديرية تربية مادبا خلال اجتماع اليوم الخميس، مع مدراء المدارس، خطة التطوير التربوي وأهميتها، والحث على المشاركة في مسابقة التدخلات العلاجية، والتأكيد على ضرورة بناء الخطة التطويرية للأعوام 2023 -2025.

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وبحسب بيان، أكدت مديرة التربية لنا البخيت ضرورة الاستعداد والتهيئة والمراجعة الذاتية لحاجات المدارس، والتجهيز لاختيار أعضاء المجتمع المحلي من ذوي الكفاءة ممن يتوقع مساهمتهم بمساعدة المدارس على تنفيذ حاجاتهم ومتطلباتهم.


وأشارت إلى أن فريق الإشراف على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لمديري المدارس مما يحتاجون، والتأكيد على بناء الخطط وفق الحاجات الأساسية للمدرسة.

 




 

 


 

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