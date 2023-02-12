طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، اليوم الأحد، إن البرنامج النووي الأردني يتكون من 3 محاور أساسية هي مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم، إضافة إلى بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية الأردنية المؤهلة.
جاء ذلك خلال إلقاء طوقان محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 بعنوان “ضبط التسلح ومنع الانتشار، دراسة حالة (البرنامج النووي الأردني)” بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وقال طوقان:"إنه تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية مطلع عام 2008، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، بهدف نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفي المجالات والتطبيقات النووية الأخرى".
وأشار طوقان إلى أن للمفاعل النووي البحثي دور أساسي في بناء وتأهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر طبية وصناعية مشعة تستخدم للاستهلاك المحلي ولتزويد شركات صيدلانية دولية كما أن العمل قائم على توسعة استخدامات المفاعل لإنتاج نظائر مشعة أخرى تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الأردن.