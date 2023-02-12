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الأحد، 12-02-2023 04:37 م

طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، اليوم الأحد، إن البرنامج النووي الأردني يتكون من 3 محاور أساسية هي مشروع إنشاء محطة ‏الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال ‏الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم، إضافة إلى بناء وتطوير ‏القدرات والكوادر البشرية الأردنية المؤهلة.‏

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جاء ذلك خلال إلقاء طوقان محاضرة في كلية الدفاع الوطني ‏الملكية الأردنية محاضرة للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 بعنوان “ضبط التسلح ومنع ‏الانتشار، دراسة حالة (البرنامج النووي الأردني)” بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام ‏الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.‏


وقال طوقان:"إنه تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية مطلع عام 2008، تنفيذاً ‏للاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، بهدف نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا ‏الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفي المجالات والتطبيقات ‏النووية الأخرى".‏

وأشار طوقان إلى أن للمفاعل النووي البحثي دور أساسي في بناء وتأهيل وتدريب أجيال ‏جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر طبية وصناعية مشعة ‏تستخدم للاستهلاك المحلي ولتزويد شركات صيدلانية دولية كما أن العمل قائم على توسعة ‏استخدامات المفاعل لإنتاج نظائر مشعة أخرى تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية ‏والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الأردن.‏


 




 

 


 

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