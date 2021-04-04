عباس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا



الوكيل الاخباري -

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قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن بلاده نقف إلى جانب الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتدعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.وأكد الرئيس عباس دعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.وشدد الرئيس عباس تقديره عاليا مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة.وأعرب الرئيس عباس عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.