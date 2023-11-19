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الأحد، 19-11-2023 12:00 م

عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمايلة، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين "دخولاً وخروجاً" عبر مركز جمرك معبر جسر الملك حسين تأثرت سلباً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

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وأوضح الشمايلة، أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عبور نحو 3 آلاف مسافر (قادم ومغادر) نتيجة القيود التي وضعها الجانب الإسرائيلي، في حين تم تسجيل عبور نحو 19 ألف مسافر في شهر أيلول.


وفيما يخص حركة الشحن، بين الشمايلة، أن المركز سجل في شهر تشرين الأول الماضي عبور نحو 6 آلاف شاحنة، في حين كانت ذات الإحصائية تتجاوز 15 ألف شاحنة في أيلول.


 




 

 


 

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