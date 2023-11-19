"عبيدات": الجامعة الأردنية تنفذ مشروعا شاملا

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة ماضية بعزم في تنفيذ مشروع شامل لتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم في المجالات الرقمية والمعرفية واللغوية.



جاء ذلك خلال جولة نفذها لتفقد سير امتحانات منتصف الفصل التي تقدم لها الطلبة المستجدون وطلبة مواد متطلبات الجامعة: الثقافة الوطنية، والقدس، وأمهات الكتب.



واطلع عبيدات خلال جولته على الجاهزية العالية للبنية التقنية والتكنولوجية للجامعة؛ حيث عُقد الامتحان لعدة آلاف من الطلبة خلال ساعات، دون أن تتعرض الشبكة لأي خلل.

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